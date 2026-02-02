Отравление детей в Дагестане произошло из-за газового прибора

В ходе обследования здания детского сада в селе Параул, где 10 детей отравились угарным газом, установлено, что здание детского сада было незаконно подключено к газопроводу — договор на поставку газа отсутствовал. Об этом сообщает в своем Telegram-канале министр энергетики и тарифов Республики Дагестан Марат Шихалиев.

Предварительно, причиной отравления стал отопительный прибор (горелка), подключенный к газовой системе с использованием водяного шланга, что является грубым нарушением требований безопасности.

Из 10 пострадавших детей трое уже выписаны, еще семеро будут выписаны завтра.

Ситуация находится под постоянным наблюдением медицинского персонала.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что несколько детей дошкольного возраста поступили в Карабудахкентскую центральную районную больницу с признаками отравления угарным газом.

Наталья Белоштейн