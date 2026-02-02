В Дагестане с признаками отравления угарным газом госпитализированы десять детей

Из частного детского сала в с. Параул в Дагестане госпитализированы десять детей с симптомами отравления угарным газом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные старшего помощника прокурора республики Татьяны Голубовой.

«По предварительным данным, несколько детей дошкольного возраста поступили в Карабудахкентскую центральную районную больницу с признаками отравления угарным газом»,— отметила госпожа Голубова.

Наталья Белоштейн