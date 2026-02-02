В Тамбовской области потратят 160 млн рублей на очистку рек и ремонт плотин

В 2026 году в Тамбовской области более 160 млн руб., в том числе 140 млн руб. из федерального бюджета, направят на водохозяйственные работы. Деньги пойдут на реализацию федеральных и национальных проектов, а также мероприятий по защите территорий от наводнений и обеспечению безопасности гидротехнических сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на реку Цна в Тамбове

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Вид на реку Цна в Тамбове

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам министра экологии и природных ресурсов региона Дмитрия Сомова, выступившего с докладом по этой теме на еженедельной планерке в облправительстве, в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие» в 2026 году продолжится расчистка участков реки Цны в Тамбове . На эти цели из федерального бюджета предусмотрено 77,05 млн руб. Работы завершатся в августе.

. На эти цели из федерального бюджета предусмотрено 77,05 млн руб. Работы завершатся в августе. В Моршанске в рамках федерального проекта «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» администрация города заключила контракт с ООО «Самара-стройком», сообщил министр. Компания ведет капитальный ремонт гидротехнических сооружений на Цне . Завершить работы планируют в октябре. Общий объем федерального финансирования составляет 49,6 млн руб.

в рамках федерального проекта «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» администрация города заключила контракт с ООО «Самара-стройком», сообщил министр. Компания ведет капитальный . Завершить работы планируют в октябре. Общий объем федерального финансирования составляет 49,6 млн руб. Также, как сообщил господин Сомов, в регионе продолжается капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда у поселка Заря. Контракт заключен между ТОГБУ «Тамбовское водное хозяйство» и ООО «СМУ». Завершение работ намечено на 26 октября 2026 года. Финансирование составляет 9,9 млн руб.

Контракт заключен между ТОГБУ «Тамбовское водное хозяйство» и ООО «СМУ». Завершение работ намечено на 26 октября 2026 года. Финансирование составляет 9,9 млн руб. Для «предотвращения негативного воздействия вод» запланирован четырехлетний проект по расчистке русла реки Лесной Тамбов в городе Рассказово. Работы планируется завершить в декабре 2029 года. Общая протяженность расчистки должна составить 27 км, из которых в 2026-м рабочим предстоит пройти около 3 км. Объем федерального финансирования в этом году ожидается в размере 5,3 млн руб., а общий объем средств, заложенных на реализацию проекта,— 18,8 млн руб.

Однако реализацию последнего проекта, как сообщил министр на планерке, осложнили проблемы с исполнителем. В результате контракт с подрядчиком ООО «Юмакс» был расторгнут 20 октября 2025 года из-за неисполнения им обязательств. Согласно порталу госзакупок, компания находится в реестре недобросовестных поставщиков. Данных о проведении властями нового тендера по расчистке Лесного Тамбова и выбора нового исполнителя на аналогичные работы в ГИС «Закупки» найти не удалось.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Юмакс» зарегистрировано в Буденновске Ставропольского края в 2013 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство земляных работ. Директор и единственный учредитель — Максим Сивоконев. Выручка компании в 2024 году составила 59,7 млн руб., чистая прибыль — 420 тыс. руб.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», губернатор Тамбовской области Евгений Первышов в январе призвал усилить контроль за подрядчиками на ранних этапах подготовки и заключения госконтрактов, чтобы избежать срыва сроков при строительстве и ремонте объектов.

Мария Свиридова