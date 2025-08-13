В Тамбове скорректируют план расчистки Цны

Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области заключило контракт с местным ООО «ГК Проект» на корректировку документации по расчистке участков русла реки Цны в облцентре. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Компания была единственным участником аукциона и не стала снижать начальную цену в 4 млн руб. Исполнить обязательства контракта необходимо до 1 ноября 2025 года. Согласно проектной документации, к этому времени подрядчик должен пересчитать объемы донных отложений, обновить технологию расчистки, предусмотреть использование понтонного моста на втором этапе расчистки объекта, исключить дублирование работ по скашиванию болотной растительности, а также актуализировать смету.

Средства на исполнение контракта выделят из областного бюджета. Гарантийный срок — два года.

По данным Rusprofile, ООО «ГК Проект» зарегистрировано в Тамбовской области в октябре 2021 года для ведения деятельности в области архитектуры. Учредители — Сергей Горячев (он также является гендиректором компании) и Владимир Комаров, им принадлежат доли по 50%. По итогам 2024 года выручка общества составила 24 млн руб., чистая прибыль — 615 тыс. руб.

Непосредственно на работы в рамках второго этапа расчистки Цны могут направить 183 млн руб. Первый этап работ начался в 2023 году, когда региональное министерство экологии и природных ресурсов заключило контракт с ООО «Стинэк» за 359,7 млн руб. Компания должна выполнить условия соглашения до 1 ноября этого года. Общая протяженность расчистки составляет 8,5 тыс. м.

Кабира Гасанова