Рассуждение о гендерах привело к штрафу

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал административного директора Кембриджской международной школы (CIS) Рима Хазибекова на 100 тыс. рублей за пропаганду однополых отношений. Нетрадиционные взгляды усмотрели в публикации 2018 года, размещенной в одной из социальных сетей. Рим Хазибеков вину не признал и намерен обжаловать решение первой инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ходе заседаний Рим Хазибеков вину не признал, а после вынесения решения заявил о намерении его обжаловать

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В ходе заседаний Рим Хазибеков вину не признал, а после вынесения решения заявил о намерении его обжаловать

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Протокол по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений с применением информационно-телекоммуникационных сетей) на Рима Хазибекова составили в конце декабря 2025 года. Причиной для возбуждения дела об административном правонарушении стал пост 2018 года, опубликованный после поездки на образовательную конференцию в Финляндию. На мероприятии с трибуны подняли вопрос о теории гендера: об этом и написал в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) директор школы.

Эксперты пришли к выводу, что в тексте «имеются признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».

В разговоре с изданием «Фонтанка» директор CIS сообщил, что ничего о пропаганде не писал и информация «за уши притянута». В ходе заседаний Рим Хазибеков вину не признал, а после вынесения решения заявил о намерении его обжаловать.

Параллельно суды тянутся и вокруг самой Кембриджской международной школы. ООО «Технопарк Буран» — владелец здания на Мебельной, 11, где располагается учебное заведение, летом 2025 года — отказалось продлевать договор аренды. Школа (ООО «Международные услуги в образовании») обратилась в суд и выиграла в первой инстанции, однако уже в октябре апелляция отменила это решение. Компания обжаловала его в кассационном порядке, в конце декабря Арбитражный суд Северо-Западного округа обязал школу съехать.

Кроме того, ООО «Технопарк Буран» подало несколько исков о взыскании средств с учебного заведения. Так, владелец здания требует со школы 66 млн рублей за незаконное пользование помещениями с 1 июля по 30 ноября. Иск находится на рассмотрении Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

Закон о полном запрете пропаганды однополых отношений в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе был принят в конце 2022 года. Через год Верховный суд РФ признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность. Вначале во внимание властей и правоохранительных органов попали стриминговые сервисы и телекомпании.

Так, в августе 2023-го Московский райсуд в Петербурге выписал штраф 200 тыс. рублей (ч. 3 ст. 6.21.2 КоАП РФ) шеф-редактору НАО «Национальная спутниковая компания» («Триколор») Анатолию Слепенкову из-за фильма «Игра с ключами», который был выложен на сервисе «Триколор Кино и ТВ онлайн». Пропаганду усмотрели во фрагментах, «где две девушки намекают на допустимость сексуального взаимодействия между представителями одного биологического пола, где герои-мужчины гуляют в парке и признаются друг другу в чувствах», рассказывали тогда в пресс-службе судов. Следом суд привлек к административной ответственности за этот же фильм и саму компанию: «Триколору» выписали штраф в размере 1 млн рублей.

В декабре 2023 года Выборгский райсуд оштрафовал на 500 тыс. рублей музыкальный телеканал Aiva: пропаганду нашли в клипе певца Сергея Лазарева на песню «Так красиво».

Эксперты, посмотрев видеоряд, пришли к выводу, что в нем «создается установка для аудитории, что люди, состоящие в нетрадиционных сексуальных отношениях, не только не отличаются от представителей гетеросексуальных отношений, но и их предпочтения если не социально одобряемы, то как минимум приемлемы в обществе и равноценны союзу мужчины и женщины».

В мае 2024 года Приморский райсуд оштрафовал на 1 млн рублей ООО «Окко»: пропаганду ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в этот раз нашли в фильме «Ив Сен-Лоран». В картине есть сцена, где «двое лиц одного пола страстно целуются», рассказывала о сути дела руководитель пресс-службы судов Дарья Лебедева.

В прошлом году внимание правоохранительных органов привлекли уже книжные издательства и магазины. В мае Куйбышевский райсуд оштрафовал ООО «Комплект — Подписные издания» на 800 тыс. рублей. Протокол составили из-за продажи книг о феминизме издательства Ad Marginem: исследование борьбы за сексуальную свободу «Тело каждого» Оливии Лэнг, «О женщинах» и «Против интерпретации и других эссе» Сьюзен Зонтаг. Второе дело по той же статье было прекращено из-за истечения сроков давности. В октябре уже Басманный суд Москвы по этой же статье оштрафовал Ad Marginem на 800 тыс. рублей. Подробности дела не сообщались.

Надежда Ярмула