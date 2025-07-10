Запретные книги не уложились в срок

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по делу в отношении ООО «Комплект — Подписные издания» из-за продажи книг, где пропагандируется ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано Верховным судом экстремистским и запрещено в России). Издания конфисковали из магазина на Литейном проспекте силовики во время проверки в середине весны. Но на момент рассмотрения в суде срок давности этого правонарушения истек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интерьер книжного магазина «Подписные издания»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Интерьер книжного магазина «Подписные издания»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На прошедшем заседании в Куйбышевском райсуде был рассмотрен протокол экспертизы РГПУ имени Герцена. Специалисты проверили на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения 43 книги, из которых в 37 произведениях обнаружили признаки этого.

Книжный магазин «Подписные издания», основанный в 1926 году, специализируется на интеллектуальной литературе. Название отражает советскую традицию предварительных заказов на книги. В ассортименте представлены художественная проза, детская литература, а также философские, исторические и искусствоведческие издания.

Среди изъятых изданий были работы феминисток Сюзен Зонтаг, Анни Эрно и Оливии Лэнг, произведения о ВИЧ и серия Норы Сакавич «Все ради игры», причем трилогия писательницы уже давно не продается в свободном доступе из-за упоминания в сюжете нетрадиционных отношений (Международное общественное движение ЛГБТ признано Верховным судом экстремистским и запрещено в России). Впрочем, несмотря на результаты экспертизы, суд прекратил производство по административному делу по статье о пропаганде нетрадиционных отношений (ст. 6.21 КоАП РФ) из-за истечения сроков давности.

Однако до этого из-за изъятых книг представители «Подписных изданий» успели сходить в суд далеко не один раз. Весной ООО «Комплект — Подписные издания» (управляет магазином на Литейном) было оштрафовано на 800 тыс. рублей по статье о пропаганде нетрадиционных отношений. Протокол составили из-за продажи книг философа Сьюзен Зонтаг «О женщинах» и «Против интерпретации и другие эссе», а также исследования писательницы Оливии Лэнг «Тело каждого».

После чего уже в июне директора «Подписных изданий» Елену Орлову оштрафовали на 20 тыс. рублей по статье об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП РФ). Дело было возбуждено из-за продажи книги белорусского анархиста Игоря Олиневича «Еду в Магадан».

Стефания Барченкова