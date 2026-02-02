ВС Коми отказал в смягчении меры пресечения начальнику учебного центра МВД

Верховный суд Республики Коми отклонил апелляционную жалобу об избрании более мягкой меры пресечения начальнику учебного центра МВД по региону Антона Дашевского, обвиняемого по делу о взрыве и пожаре, унесших жизни двух человек. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Коми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инцидент произошел 15 января во время занятия в учебном центре МВД в Сыктывкаре. По версии следствия, фигурант дал преподавателю разрешение привести в действие учебно-имитационную гранату в актовом зале, где в тот момент проводился ремонт.

Это привело к взрыву и возгоранию легковоспламеняющихся строительных материалов. В результате происшествия пострадало более 30 человек, двое из которых позднее скончались в больнице.

По уголовному делу проходят двое обвиняемых. Антону Дашевскому инкриминируют превышении должностных полномочий группой лиц с причинением тяжких последствий (п. п. «в», «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Преподаватель — Владимир Опарин — обвиняется в аналогичном преступлении, но без указания на совершение его группой лиц (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Артемий Чулков