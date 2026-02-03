В РСПП назвали главные проблемы бизнеса

Главным ограничением деятельности российских компаний в 2025 году стали неплатежи их контрагентов, следует из результатов свежего опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). При этом проблема обострилась во второй половине года: в третьем и четвертом кварталах о ней заявляли 39% и 42% респондентов соответственно, тогда как в первом и втором — лишь 27% и 26%. В 2024 году этот показатель в зависимости от квартала находился в диапазоне 22–36%. Отметим, что неплатежи затрагивают в том числе и контрагентов госкомпаний (см. “Ъ” от 3 октября и 29 декабря 2025 года).

Вторым по «проблемности» в 2025 году стало снижение спроса на товары и услуги опрашиваемых компаний — его отмечали 30–38% респондентов (33% в четвертом квартале) против 12–19% в 2024-м. Третью строчку «антирейтинга» наиболее серьезно волнующих бизнес вопросов занял недостаток оборотных средств (26–33% в зависимости от квартала, в четвертом — 26%). Четвертую — недоступность заемных средств. Труднее всего получить кредит было в первом и втором кварталах (на это указали 29% и 32%), но со второго полугодия (16% и 19% в третьем и четвертом кварталах) из-за начала процесса снижения ключевой ставки острота проблемы стала снижаться.

Традиционно болезненный для бизнеса налоговый вопрос замыкает пятерку главных ограничений. В прошлом году компании (несмотря на увеличение ставки налога на прибыль с 20% и 25%) были не так уже сильно озабочены ростом фискальной нагрузки. В первые три квартала о нем говорили 14% опрошенных, в четвертом — 17%.

Также в перечне проблем — невозможность приобрести новое оборудование и технологии из-за ограничения импорта (9–18% в зависимости от квартала), сокращение инвестиционных программ (9–16%), резкий рост цен на российскую продукцию (13–14%), влияние санкций (13–15%), ухудшение условий поставки сырья и комплектующих (12–16%).

В РСПП подчеркивают, что внешнеэкономические факторы в 2025 году несколько потеряли в своей значимости для бизнеса — участники мониторинга реже отмечали, что на их деятельность негативно влияют валютная нестабильность, невозможность проведения платежей с зарубежными контрагентами, резкий рост цен на зарубежную продукцию и пересмотр существующих цен контрактов. Интересно, что примерно десятая часть компаний из квартала в квартал заявляла, что они не сталкивались с проблемами, влияющими негативно на их финансовые показатели и экономическое положение.

Полина Попова