Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лучше жить трудно, чем недолго

Чего ждет отдел экономполитики “Ъ” от 2026 года

Заведующий отделом экономической политики Олег Сапожков

Заведующий отделом экономической политики Олег Сапожков

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

2025 год, как мы и обещали год назад, был потрачен российской экономикой на адаптацию:

волна доступных денег, захлестнувшая ее после 2022 года, первая реакция властей на новые условия, призванная максимально облегчить хотя бы финансовые издержки внезапной и масштабной перестройки множества отраслей, схлынула.

Санкционный зажим внешней торговли и сокращение экспортных доходов бюджета резко ограничили возможности властей подпитывать экономическое развитие масштабными субсидиями, а исчерпание возможностей простого и дешевого импортозамещения (то, что заместить было легко, уже замещено, а развитие своих технологий требует времени, средств и кадров) сузило возможности компаний эти субсидии получать. Высокие ставки наконец после трех лет разгона корпоративного кредитования все же начали его тормозить, а наметившееся на этом фоне замедление роста зарплат заставило одуматься население. Нехватка денег стала заметной — к концу года на неплатежи жаловались не только компании, работающие друг с другом, но и контрагенты госкорпораций: проблемы неоплаты контрактов госкомпаниями «поднялись» по вертикали до министерств и Белого дома.

В 2026-м, очевидно, эти тренды продолжатся и усилятся: повышение налогов мало даст гражданским отраслям, ввезти оборудование для наращивания внутреннего выпуска проще не станет, ставки будут по-прежнему ощутимо выше инфляции — банки, которые умеют оценивать риски, понимают, что на дворе время штучных и очень рентабельных проектов.

Аналитики сомневаются в реализации прогноза увеличения ВВП 2025 года на 1%

При всем при том проекты будут — так, Белый дом готовится к лавинной цифровизации экономики и ее обелению (в исполнительной власти это такой же проект, как до этого — в госфинансах: во время работы значимой части нынешнего правительства в ФНС рост поступлений на 20% в год без всяких налоговых реформ, только за счет технологий, и формировал во многом богатство российского государства до 2022 года); внешнеэкономические регуляторы пытаются завоевать новые рынки для российского экспорта и радуются росту той его составляющей, которую называют несырьевой и неэнергетической — то есть произведенной в России руками; задавленный «серый» и «черный» импорт, если получится, освободит рынок для более дорогой продукции внутреннего производства, давая надежду на рост ее выпуска. Это, вероятно, и станет главным содержанием небогатой «мирной» экономической жизни будущего года.

Олег Сапожков, заведующий отделом экономической политики

Новости компаний Все