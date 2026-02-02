Семье погибшего при крушении самолета в Орске екатеринбуржца окажут помощь

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил оказать помощь семье 21-летнего Тимофея Курдупова, погибшего при крушении учебного самолета в Орске (Оренбургская область).

«Один из курсантов — Тимофей Курдупов — родом из Свердловской области. Поручил коллегам связаться с семьей парня. Окажем родственникам необходимую помощь и поддержку»,— написал Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Тимофею Курдупов учился на втором курсе в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации имени главного маршала авиации А. А. Новикова. Он не дожил 5 дней до своего 21-летия.

Учебный самолет Diamond, на борту которого находился Тимофей, разбился в Орске утром 2 февраля. В результате крушения два курсанта и инструктор погибли. По версии следствия, причиной крушения могла стать ошибка пилотирования или неисправность воздушного судна.