Семье погибшего при крушении самолета в Орске екатеринбуржца окажут помощь
Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил оказать помощь семье 21-летнего Тимофея Курдупова, погибшего при крушении учебного самолета в Орске (Оренбургская область).
Фото: Центральное МСУТ СК России
«Один из курсантов — Тимофей Курдупов — родом из Свердловской области. Поручил коллегам связаться с семьей парня. Окажем родственникам необходимую помощь и поддержку»,— написал Денис Паслер в своем Telegram-канале.
Тимофею Курдупов учился на втором курсе в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации имени главного маршала авиации А. А. Новикова. Он не дожил 5 дней до своего 21-летия.
Учебный самолет Diamond, на борту которого находился Тимофей, разбился в Орске утром 2 февраля. В результате крушения два курсанта и инструктор погибли. По версии следствия, причиной крушения могла стать ошибка пилотирования или неисправность воздушного судна.