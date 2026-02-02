СКР: причиной крушения самолета в Орске могла стать ошибка пилотирования

Причиной крушения учебного самолета Diamond DA в Оренбургской области могла стать ошибка пилотирования или неисправность воздушного судна. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР) в мессенджере MAX. Причина инцидента выясняется.

Сегодня около Орска в Оренбургской области учебный самолет потерпел крушение. По данным МЧС, судно совершало учебно-тренировочный полет. На воздушном судне находились три человека — инструктор и двое курсантов Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Никто из них не выжил.

Сообщение о крушении учебного воздушного судна поступило в службу МЧС в 10:51 мск (12:51 по местному времени). Самолет упал в районе поселка Джанаталап. На месте происшествия работают все экстренные региональные службы, проводится идентификация погибших.