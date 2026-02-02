С подрядчика «Корпорации развития Курской области» взыскали 167 млн

Арбитражный суд Курской области взыскал 167,1 млн руб. в пользу региональной корпорации развития с ее подрядчика — ООО «КТК сервис» — за некачественную постройку взводных опорных пунктов на границе с Украиной. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на судью Ленинского районного суда Курска во время заседания по делу о хищении со стороны руководства корпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Согласно решению Арбитражного суда Курской области, исковое требование корпорации развития удовлетворить. Расторгнуть подрядный договор от 2022 года на выполнение работ по устройству фортификационных сооружений. Взыскать с ООО "КТК сервис" в пользу корпорации развития 152,8 млн руб., штраф в 100 тыс. руб., пени в размере более 14 млн руб., расходы по уплате госпошлины в 206 тыс. руб.»,— процитировало судью агентство.

Уголовные дела о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Курской области активно расследуются с конца прошлого года. Общая сумма ущерба по ним составляет порядка 4 млрд руб. По одному из дел в Курске были задержаны топ-менеджеры корпорации развития Владимир Лукин, Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин и несколько предпринимателей — директор ООО «Торговый дом Курск» Денис Федоров, владелец ООО «Кремень» Игорь Ругаев, а также бенефициары и руководители ООО «КТК Сервис» Максим Васильев и Андрей Воловиков.

По версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года господин Лукин совместно с подчиненными обеспечил заключение с «КТК Сервис» договора подряда на возведение взводных опорных пунктов в Курской области. При этом реальной деятельности компания не вела, создавая лишь видимость выполнения работ. В результате, по данным прокуратуры, участники организованной группы похитили более 152 млн руб. В сентябре материалы дела передали в суд.

В конце января допрошенный в суде бывший первый замгубернатора Алексей Дедов не признал свою причастность к махинациям.

Юрий Голубь