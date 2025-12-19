Цветные металлы на американских горках

Первая половина 2026 года обещает сохранить текущие тенденции на рынке цветных металлов. Спрос на большую их часть продолжит расти, а предложение будет бороться за соответствующий рост. Сохраняющиеся дефициты по основным металлам создадут базу для дальнейшего роста цен, тогда как рынки продолжат умеренное снижение. На горизонте видны очевидные риски, связанные с возможностью появления дефицита в случае чрезвычайных ситуаций или технических сбоев. На рынке цветных металлов в 2026 году эксперты предполагают умеренно позитивный прогноз, предвещая высокие цены и возможность их роста. Однако без детализации о перспективах каждого металла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Панические закупки меди

8 декабря 2025 года цены на медь установили новый исторический максимум, достигнув уровня $11 771 за тонну на Лондонской бирже металлов (LME). Основной причиной столь значительного роста стали серьезные перебои в поставках меди на мировой рынок. Например, аварии на крупных рудниках, таких как индонезийский «Грасберг», существенно снизили объемы добычи, вызвав дефицит предложения. Эта ситуация привела к паническим покупкам, поскольку участники рынка стремились обеспечить себе запасы меди перед возможным ухудшением ситуации.

Кроме того, важную роль сыграл фактор возможных политических решений, в частности слухи о введении Соединенными Штатами таможенных пошлин на импорт меди. Такие меры могли бы ограничить доступ других стран к этому ресурсу, создавая дополнительный риск дефицита. Все это усилило нестабильность на рынке и способствовало росту цен.

Дополнительным фактором, поддерживающим высокие цены на медь, является устойчивый рост спроса на этот металл, вызванный развитием технологий. Особенно заметно влияние экологических инициатив, направленных на расширение использования возобновляемых источников энергии и производство электромобилей. Электромобильная отрасль требует значительных объемов меди для изготовления аккумуляторов и двигателей, что дополнительно стимулирует рост потребления.

Хотя рынок периодически испытывает кратковременные коррекции, общий ценовой тренд остается положительным. Инвесторам и производителям рекомендуется внимательно следить за ситуацией, учитывая возможные изменения в регулировании торговли и дальнейший рост спроса на медь в связи с переходом к экологически чистым технологиям.

Потребление меди в 2025 году выросло на 5%, а к 2026 году планируется увеличение еще на 8–10%.

Огромное давление

С начала 2025 года цена на алюминий значительно выросла, увеличившись на 6,9% по сравнению с предыдущим кварталом и на 9,9% относительно аналогичных значений 2024 года. Этому способствовали поддержка экономических мер Китая, страхи относительно новых тарифов США и ограничение предложения в Европе. Сообщения о трудностях с поставками бокситов из Гвинеи добавили дополнительного давления на рынок, усилив эффект роста цен, прогнозируют аналитики Kept. Дефицит алюминия продолжает нарастать из-за насыщения китайского рынка и жестких регуляторных рамок.

Напротив, некоторые металлы, такие как никель, испытывали противоположную ситуацию — избыток предложения, обусловленный резким увеличением добычи в Индонезии и Китае.

В отличие от многих других металлов, никель переживал непростые времена. Его цена упала на 1% относительно второго квартала и на целых 7,7% по сравнению с третьей четвертью 2024 года. Основная причина заключается в избыточном предложении на рынке, спровоцированном резким увеличением объемов добычи в Индонезии. Многие крупные производители сталкиваются с затруднениями, и половина мирового производства никеля оказывается нерентабельной. Некоторые надеются на восстановление равновесия спроса и предложения, но консенсус-показатели предполагают диапазон цен $15,3–16 тыс. за тонну.

После некоторого снижения цены на цинк снова пошли вверх, демонстрируя рост на 7% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,7% относительно 2024 года. Замедленное производство рафинированного цинка и усложненная обстановка на перерабатывающих предприятиях создают дефицит на рынке. Благодаря активным действиям поставщиков в России и Китае цены смогли восстановить утраченные позиции, достигнув ориентировочного уровня $2,8 тыс. за тонну.

Все опрошенные эксперты едины в своем выводе: рынок цветных металлов испытывает огромное давление из-за геополитических конфликтов, ограничений и трудностей с ресурсами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Вклад в волатильность

В 2025 году рынок цветных металлов отличался повышенной волатильностью, отражавшей совокупность множества факторов. Одним из основных катализаторов рынка цветных металлов был непредсказуемый торговый климат, обусловленный новыми пошлинами и торговыми войнами, особенно со стороны США.

Дмитрий Смолин, руководитель направления по работе с драгоценными металлами УК «Ингосстрах-Инвестиции», отметил, что апрель 2025 года запомнился повышением американских импортных пошлин на металлы, создавшим хаотичность на глобальном рынке. Другие элементы неопределенности включали экономическую нестабильность, инфляцию и ухудшение макроклимата, что вкупе приводило к интенсивным колебаниям цен.

Еще одним ключевым фактором стал дефицит и перебои в поставках металлов.

Рассмотрев рыночную ситуацию глубже, эксперт Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев подчеркнул, что рынок цветных металлов столкнулся с целым комплексом проблем. Пандемия и последующее ужесточение американской тарифной политики разрушили устоявшийся баланс на рынке. Усугубляющими факторами стали высокая стоимость энергоресурсов, неравномерность спроса и предложения, географические особенности расположения важнейших рудников и недостаток качественных ресурсов.

Спекуляции и активное участие инвестиционных фондов также внесли вклад в высокую волатильность. В частности, объемы длинных спекулятивных позиций по алюминию на Лондонской бирже металлов выросли до рекордных уровней — более 130 тыс. контрактов, что соответствует примерно 5 млн тонн металла. Подобные спекулятивные маневры усиливали колебания цен и привлекали дополнительное внимание к отраслевым вопросам.

В региональном разрезе наибольшие проблемы с удовлетворением спроса возникли в Европе и Северной Америке. Европу поразил острый дефицит алюминия, особенно качественного, «зеленого» продукта, что было обусловлено ограничениями на выплавку и перебоями с поставками электроэнергии. Североамериканский рынок столкнулся с подобными трудностями, усугубленными внутренними ограничениями и торговыми препонами. Китай и другие азиатские страны менее зависимы от внешнего металла, но испытывают собственные локальные проблемы с сырьем.

Статистика Согласно открытым данным ЕИС, за 11 месяцев 2025 года проведено около 2,3 тыс. процедур на закупку цветных металлов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, сумма уже заключенных договоров составила почти 4 млрд руб. Это чуть меньше, чем за аналогичный период прошлого года — 2,2 тыс. тендеров с суммой договоров около 4,5 млрд руб. Самым популярным цветным металлом является алюминий. В 2025 году (на 4 декабря) госзаказчики приобрели его почти на 1,6 млрд руб., меди закуплено на 1,3 млрд руб., прочих цветных металлов (ОКПД 2 24.45, в том числе никель, хром, титан и др.) — 970 млн руб. Крупнейшими заказчиками металлов в 2025 году являются Москва (сумма договоров — около 1,3 млрд руб.), Свердловская область (363 млн руб.), Санкт-Петербург (503 млн руб.), Московская область (254 млн руб.) и Республика Башкортостан (около 107 млн руб.). Эксперты «РТС-тендера» отмечают, что цветной металл закупают организации и предприятия самых разных сфер: промышленное производство, транспорт, строительство, электроэнергетика, инженерно-коммунальные службы, медицина, образование. Учитывая специфику задач, их периоды закупок сильно отличаются и вместе с тем обеспечивают ежегодный стабильный спрос. При этом самым активным месяцем является декабрь — до 30% от общего объема закупок за год в денежном выражении. Таким образом, по итогам 2025 года объем закупок цветных металлов в России может составить 6,5–7 млрд руб.— на уровне 2024 года (7,2 млрд руб.).

Вопросы несоответствия спроса и предложения также оставались острыми. Медленно реагирующее предложение стало следствием ограниченной способности увеличить производство в нужных количествах. Например, рост спроса на медь и алюминий, связанный с глобальным энергопереходом и развитием электротранспорта, превышал способность рынка удовлетворить его.

Аналитики Kept подчеркивают сложную обстановку на рынке цветных металлов, отмечая значительные колебания цен и внешние воздействия. Вместе с тем многие категории демонстрируют хорошие шансы на продолжение роста в предстоящие годы, главным образом из-за постоянного роста промышленного спроса и влияния геополитических факторов.

Сохранить текущие тенденции

Оценивая рынок цветных металлов на 2026 год, начальник отдела кредитного анализа и макроэкономики ООО «РСХБ Управление активами» Павел Паевский подчеркивает замедление роста по сравнению с 2024–2025 годами, однако рынок сохраняет устойчивость благодаря усилиям по реализации программы «зеленого» перехода и цифровой трансформации. Российский сектор рынка, по мнению Павла Паевского, продолжит ориентироваться преимущественно на Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток, сталкиваясь с препятствиями в виде санкций, логистическими ограничениями и затрудненным доступом к финансированию крупных инвестиционных проектов.

Первая половина 2026 года обещает сохранить текущие тенденции: спрос на большую часть металлов продолжит расти, а предложение будет бороться за соответствующий рост. Сохраняющиеся дефициты по основным металлам создадут базу для дальнейшего роста цен, тогда как рынки продолжат умеренное снижение. На горизонте видны очевидные риски, связанные с возможностью появления дефицита в случае чрезвычайных ситуаций или технических сбоев.

Крупные консалтинговые фирмы предлагают умеренно позитивный прогноз на 2026 год, предвещая сохранение высоких цен и возможность их дальнейшего роста в силу специфики структуры спроса и предложения. Однако отсутствие детализированных выводов не позволяет сформировать четкое представление о конкретных перспективах каждого металла.

Полина Трифонова