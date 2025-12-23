Цена меди на Лондонской бирже впервые превысила $12 тысяч

Стоимость трехмесячного контракта на медь на Лондонской бирже металлов (LME) по состоянию на 14:18 росла на 1,04%, до $12 035 за тонну. Цена драгметалла впервые в истории превысила отметку в $12 тыс.

По данным Bloomberg, к росту стоимости меди привели серьезные перебои в работе шахт и тарифная политика президента США Дональда Трампа. Агентство называет медь «важнейшим промышленным металлом», а аналитики прогнозируют, что его цена покажет самый большой годовой рост с 2009 года.

Согласно обзору Kept, по итогам ноября подорожали все основные цветные металлы. В частности, средняя стоимость меди на LME за прошлый месяц выросла на 0,97%, до $10,8 тыс. за тонну. В начале декабря этот металл превысил отметку в $11 тыс.

