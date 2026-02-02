Гостиничный комплекс на Печерских песках сменил инвестора и подорожал

Строительство туристическо-рекреационного гостиничного комплекса на полуострове Печерские пески в Нижнем Новгороде подорожало на 2 млрд руб. — до 5,49 млрд руб. Как стало известно на заседании регионального совета по земле 2 февраля 2026 года, у проекта сменился и инвестор.

Пока проект находится на стадии подготовки документации по планировке территории. В 2023 году инвестором было ООО «Печерские пески», сейчас им стало зарегистрированное в 2024 году ООО «НН — Пески премиум» Александра Сухорученко. Название изменено на «Велнес Премиум Резорт "Печерские пески"»

Новый инвестор попросил увеличить площадь участка до 301 тыс. кв. м, изменить архитектурное решение и уменьшить этажность. Площадь застройки планируется увеличить до 35,3 тыс. кв. м — почти в пять раз. Срок реализации проекта составит 10 лет.

Портив изменений выступила мэрия Нижнего Новгорода. По мнению городского департамента градразвития, проект не соответствует градостроительному регламенту и включает береговую полосу. Отрицательное заключение дало и минэкологии, так как участок попадает в водоохранную зону и зону затоплений. Руководитель городского депграда Алла Коновницына предложила отложить вопрос до подготовки проекта планировки и межевания. Минград также предлагал повременить — до рассмотрения вопроса на комиссии по землепользованию и застройке.

Представитель инвестора Екатерина Тюрина сказала, что в проекте сделали отступы от прибрежной зоны. Кроме того, запланировано поднятие грунта во избежание подтоплений. Она отметила, что без решения земельного совета инвестор не может двигаться дальше, а сроки реализации сжатые, проект находится на контроле у губернатора Глеба Никитина. Со своей стороны инвестор обязуется провести мероприятия по изменению условно разрешенных границ земельного участка.

Замгубернатора Егор Поляков согласился, что границы можно будет откорректировать «Есть мнение, что этот проект должен быть реализован, поэтому предлагаю его не тормозить»,— сказал он. Члены совета согласились.

Добавим, рядом на Печерских песках реализуется и другой проект, где инвестором выступает ООО «ИнвестСтройРесурс». Комплекс также называется «Печерские пески».

Галина Шамберина