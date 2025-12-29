Нижегородский минград одобрил облик туркомплекса «Печерские пески»

Минград Нижегородской области согласовал застройщику ООО «ИнвестСтройРесурс» архитектурно-градостроительный облик первой очереди строительства туристического комплекса «Печерские пески» на 67 номеров. Соответствующий приказ от 26 декабря 2025 года опубликован на сайте ведомства.

Комплекс планируется строить на двух участках полуострова Печерские пески в районе Гребного канала. Первая очередь включает 13 гостиничных корпусов высотой до двух этажей и вместимостью от трех до девяти номеров, двухэтажный комплекс со СПА и рестораном, конференц-холл, а также административный корпус и инженерные коммуникации.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году проект строительства спортивно-туристического комплекса «Печерские пески» победил в конкурсе Минэкономразвития РФ на предоставление льготного кредитования. В мае минград утвердил планировку территории под этот комплекс.

Кроме того, в декабре министерство градразвития выдало разрешения на подготовку планировки территории для дальнейшей застройки полуострова. Это строительство круглогодичного туристско-рекреационного комплекса в формате глэмпинг-парка и гостиничного комплекса 4*.

Галина Шамберина