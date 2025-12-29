Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Нижегородский минград одобрил облик туркомплекса «Печерские пески»

Минград Нижегородской области согласовал застройщику ООО «ИнвестСтройРесурс» архитектурно-градостроительный облик первой очереди строительства туристического комплекса «Печерские пески» на 67 номеров. Соответствующий приказ от 26 декабря 2025 года опубликован на сайте ведомства.

Архитектурно-градостроительный облик I очереди туркомплекса «Печерские пески»

Фото: Минград Нижегородской области

Архитектурно-градостроительный облик I очереди туркомплекса «Печерские пески»

Фото: Минград Нижегородской области

Комплекс планируется строить на двух участках полуострова Печерские пески в районе Гребного канала. Первая очередь включает 13 гостиничных корпусов высотой до двух этажей и вместимостью от трех до девяти номеров, двухэтажный комплекс со СПА и рестораном, конференц-холл, а также административный корпус и инженерные коммуникации.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году проект строительства спортивно-туристического комплекса «Печерские пески» победил в конкурсе Минэкономразвития РФ на предоставление льготного кредитования. В мае минград утвердил планировку территории под этот комплекс.

Кроме того, в декабре министерство градразвития выдало разрешения на подготовку планировки территории для дальнейшей застройки полуострова. Это строительство круглогодичного туристско-рекреационного комплекса в формате глэмпинг-парка и гостиничного комплекса 4*.

Галина Шамберина