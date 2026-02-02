Суд оставил без движения иск ООО «РТ-Капитал» к ПФК «Крылья Советов» до 2 марта

Арбитражный суд Москвы оставил без движения исковое заявление ООО «РТ-Капитал» к профессиональному самарскому футбольному клубу «Крылья Советов» о взыскании 145,69 млн руб. до 2 марта 2026 года. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Иск был подан 19 января текущего года. Суд указал на нарушения в подаче иска, включая отсутствие подтверждающих полномочий представителя и документов, подтверждающих соблюдение досудебного порядка урегулирования спора.

В январе 2025 года «РТ-Капитал» обращался в суд с требованием взыскать с клуба долг в размере 897 млн рублей. Согласно информации, срок погашения задолженности истек в 2016 году. Компания подтверждала долг перед Российской премьер-лигой, что позволяло «Крыльям Советов» участвовать в чемпионате страны.

В июле прошлого года суд вынес решение о взыскании с клуба 923 млн руб., включая основной долг и проценты. «Крылья Советов» обжаловали это решение, но апелляция была отклонена. В декабре 2025 года клуб выплатил 535 млн руб. долга.

На позапрошлой неделе Российский футбольный союз ввел ограничения для «Крыльев Советов» на регистрацию новых игроков.

Андрей Сазонов