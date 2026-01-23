«Крылья Советов» не могут регистрировать новых футболистов из-за долга

Российский футбольный союз ввел ограничения для самарского футбольного клуба «Крылья Советов» на регистрацию новых игроков. По данным ряда спортивных СМИ, ограничения были наложены за нарушения при прохождении лицензирования по финансовым вопросам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В среду стало известно, что дочерняя структура «Ростеха» «РТ-Капитал» подала иск о взыскании 145,6 млн рублей с футбольного клуба «Крылья Советов». На данный момент иск не принят к производству.

В январе 2025 года «РТ-Капитал» обращался в суд с требованием взыскать с клуба долг в размере 897 млн рублей. Согласно информации, срок погашения задолженности истек в 2016 году. Компания подтверждала долг перед Российской премьер-лигой, что позволяло «Крыльям Советов» участвовать в чемпионате страны.

В июле прошлого года суд вынес решение о взыскании с клуба 923 млн руб., включая основной долг и проценты. «Крылья Советов» обжаловали это решение, но апелляция была отклонена. В декабре 2025 года клуб выплатил 535 млн руб. долга.

Андрей Сазонов