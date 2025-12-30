«Крылья Советов» погасили более половины долга перед компанией «РТ-Капитал»

ПФК «Крылья Советов» погасил 535 млн рублей долговых обязательств перед компанией «РТ-Капитал», являющейся структурой Ростеха. Об этом сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В течение 2025 года клуб и его руководство осуществляли выплаты, в результате которых общая сумма внесенных средств достигла указанной величины. Часть средств была получена после реализации залогового объекта — Дома промышленности, который был куплен ООО «Пензатраксервис».

О долге «Крыльев Советов » перед «РТ-Капитал» стало известно в январе 2025 года. Изначально компания сообщила о том, что клуб не вернул 897 млн руб. (сумма помощи, оказанной ранее команде), причем срок выплаты долга истек еще в 2016 году. В связи с этим ООО «РТ-Капитал» обратилось с иском в суд. Позже сумма требований увеличилась до 926 млн руб.

В июле Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «РТ-Капитал». «Крылья Советов» обжаловали это решение, но оно было оставлено в силе.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков в 18 матчах.

Андрей Сазонов