Два человека пострадали при атаке БПЛА на автомобиль в Курской области

В селе Михайловка Рыльского района Курской области дрон атаковал гражданский автомобиль. В результате пострадали два человека — мужчина 54-х лет и женщина 49-ти лет. Они получили легкие осколочные ранения. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Состояние пострадавших оценивается как стабильное. Как только позволит обстановка, они будут доставлены в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения.

Ночью над Черноземьем сбили 23 беспилотника, в том числе один над Курской областью. О пострадавших и погибших в регионе не сообщалось.

Алина Морозова