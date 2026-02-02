Три человека погибли и десять ранены при обстрелах Черноземья на выходных
Атаки БПЛА ВСУ на Белгородскую, Курскую, Орловскую области: жертвы и повреждения
За минувшие выходные ВСУ атаковали все регионы Черноземья, за исключением Тамбовской области. По данным Минобороны, всего по макрорегиону выпустили как минимум 117 БПЛА. Больше всего дронов сбили над Белгородской областью — 83, еще 21 беспилотник уничтожили над Курской областью, шесть — над Воронежской, четыре — над Орловской, три — над Липецкой.
По данным местных властей, в результате украинских атак на выходных три человека погибли и десять пострадали. Все — в Белгородской области. Также известно, что
- получили разрушения 15 жилых помещений;
- повреждено 24 транспортных средства;
- ВСУ выпустили по области не менее 40 боеприпасов;
- сбито 217 беспилотников всех типов.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что за выходные над регионом сбили 45 БПЛА. Также известно, что
- ВСУ произвели десять сбросов взрывных устройств;
- 29 раз обстреляли регион с помощью артиллерии;
- никто не пострадал;
- в Курске из-за падения обломков было повреждено остекление трех МКД, посечены автомобили;
- в деревне Николаевка Курского района получила разрушения крыша частного дома;
- в райцентре Хомутовка повреждено окно частного дома.
В Орловском округе Орловской области из-за атак БПЛА
- пострадали остекление нескольких квартир и частных домов;
- повреждены автомобили;
- пострадавших и погибших нет.
Липецкие власти не прокомментировали последствия атаки.
На прошлых выходных при атаках 45 беспилотников ВСУ в Черноземье пострадали шесть человек.