Reuters: Carlyle начал переговоры с инвесторами из ОАЭ по сделке с ЛУКОЙЛом

Американский инвестиционный фонд Carlyle начал предварительные переговоры с потенциальными партнерами из ОАЭ на случай, если соглашение с российской нефтяной компанией ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) будет заключено. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника. По их информации, эмиратские инвесторы особенно заинтересованы в покупке трейдера ЛУКОЙЛа Litasco.

29 января ЛУКОЙЛ и Carlyle объявили о достижении предварительного соглашения о продаже Lukoil International GmbH, управляющей зарубежными активами российской компании. В периметр сделки не входят активы в Казахстане, которые останутся в собственности ЛУКОЙЛа и продолжат деятельность по текущей лицензии. По словам собеседника Reuters, Carlyle и ЛУКОЙЛ пока не согласовали стоимость возможной сделки. Разрешение на сделку должно дать Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Эмиратские госкомпании Mubadala, XRG и IHC начали переговоры с Carlyle о приобретении долей в портфеле Lukoil, если американская фирма завершит покупку. Пока никаких соглашений не достигнуто, уточнили источники Reuters. По словам одного из собеседников агентства, речь может идти о продаже активов ЛУКОЙЛа на $20 млрд.

Американская компания не намерена дробить портфель Lukoil International GmbH, добавил источник агентства. Пока неизвестно, когда Carlyle может привлечь партнеров, если сделка с ЛУКОЙЛом состоится. Частные инвестиционные фонды в энергетическом секторе обычно держат активы около пяти лет, прежде чем попытаться продать их, поясняет Reuters.

Подробнее о сделке ЛУКОЙЛа и Carlyle — в материале «Ъ» «Вашингтон баррель найдет».