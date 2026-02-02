В Екатеринбурге закрывается ресторан Florinskiy в старинном особняке у «Тихвина»

В центре Екатеринбурга в историческом особняке XIX века Павла Флоринского на Сакко и Ванцетти, 69 закрывается ресторан-бистро Florinskiy. Запуском заведения занималась команда ресторана Castor’ka, о закрытии ресторана в своих соцсетях сообщила Анна Манерова (управляет рестораном Castor’ka).

Последним днем работы заведения станет суббота, 7 февраля. «Если ты поставщик и у тебя паника, звони мне. Если ты гость, приходи на бокальчик, красиво завершить эту историю»,— написала госпожа Манерова.

Напомним, ресторан у клубного дома «Тихвин» открыли летом 2024 года. Реставрацией этого объекта культурного наследия занималась компания «Деловой дом на Архиерейской». Ранее ее совладельцами были бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров (находится под следствием). Осенью прошлого года сама компания была обращена в доход государства.

Как указано на сайте «Делового дома на Архиерейской», особняк предлагается к аренде, и он «отлично подходит под размещение предприятия общественного питания».

Мария Игнатова