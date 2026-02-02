Камень, из-за которого матом уволили главу Кинельского района, в настоящее время занесло снегом

В Самарской области камень, ставший причиной увольнения главы Кинельского района Юрия Жидкова, по-прежнему находится в поселке Кинельский на местной Аллее памяти с новой мемориальной табличкой. В декабре прошлого года он был переустановлен на новом месте. В настоящее время он заметен снегом.

В октябре 2025 года появилась видеозапись, на которой губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев увольняет господина Жидкова, используя при этом нецензурную брань. Поводом для гнева главы региона стал камень с разбитой мемориальной табличкой. На ней значилось: «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны».

В распространившемся видеоролике губернатор несколько раз уточняет у главы района, что за камень лежит на земле. Не получив внятного ответа от растерявшегося и ничего не понимавшего чиновника, господин Федорищев похлопал его по плечу со словами: «Уволен ***».

Тем же вечером губернатор объяснил, что такую эмоциональную реакцию вызвало отношение господина Жидкова к героям Великой Отечественной войны. «Глава района посчитал, что это "просто камень". А значит, может лежать как мусор»,— написал Вячеслав Федорищев в соцсети. Позднее губернатор извинился за использованные слова в интервью «Царьграду».

Утром 15 октября прошлого года «Ъ» стало известно, что Юрий Жидков был госпитализирован с гипертоническим кризом. Он написал в Telegram-канале, что камень с 2018 года стоял на месте, где планировалось возведение обелиска памяти участников Великой Отечественной войны. По словам чиновника, после установки памятника в 2022 году местные жители решили сохранить камень и перенесли его на территорию школы, где на него и наткнулся Вячеслав Федорищев. Господин Жидков о судьбе камня узнал непосредственно при губернаторском обходе. При этом экс-глава района подчеркнул, что в самой школе, которую осматривал господин Федорищев, все запланированные работы были проведены в срок и в полном объеме. Увольнение стало для чиновника «неожиданностью». В ноябре прошлого года депутаты Кинельского района приняли отставку Юрия Жидкова. В декабре 2025 года камень перенесли на местную Аллею памяти.

Евгений Чернов