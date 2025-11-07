Юрий Жидков уступил кресло желающим, которых нет

Собрание представителей Кинельского района Самарской области приняло отставку главы районной администрации Юрия Жидкова, занимавшего этот пост с 2020 года. Юрий Жидков написал заявление об увольнении по собственному желанию после того, как губернатор Вячеслав Федорищев в неприличной форме отправил его в отставку из-за увиденного на земле возле школы камня с разбитой мемориальной табличкой героям Великой Отечественной войны. До 16 ноября продлится прием документов от кандидатов в рамках повторного конкурса на должность главы Кинельского района — первый конкурс признан несостоявшимся. По мнению политологов, отсутствие кандидатов является проявлением солидарности с Юрием Жидковым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Кинельского района Фото: пресс-служба администрации Кинельского района

Решение собрания представителей Кинельского района о досрочном прекращении полномочий главы районной администрации Юрия Жидкова вступило в силу в среду, 5 ноября. О намерении уволиться чиновник заявил три недели назад, находясь в медучреждении, куда был госпитализирован с гипертоническим кризом. Этому предшествовал визит в Кинельский район губернатора Вячеслава Федорищева. 14 октября он осмотрел в районе ФОК, Дом культуры, Ледовый дворец и другие социальные объекты. Вскоре губернатор в своем канале в Max раскритиковал местную администрацию за неудовлетворительное состояние соцобъектов и сообщил, что принял «решение о том, что глава Кинельского района уходит в отставку». «Пока будем работать с исполняющим обязанности. Я его представлю для назначения городской думе буквально в ближайшие несколько недель»,— пообещал тогда Вячеслав Федорищев.

Поздним вечером 14 октября в одном из Telegram-каналов появилась короткая видеозапись, на которой глава региона сначала интересуется у Юрия Жидкова, что за камень лежит на земле. «То есть это просто камень?»— уточняет губернатор, а после того как чиновник отвечает «да», хлопает его по плечу и произносит: «Уволен ***». Вскоре Вячеслав Федорищев опубликовал в Max полную версию видеозаписи, на которой неприличное слово не слышно, и рассказал, что речь шла о камне с разбитой мемориальной табличкой героям Великой Отечественной войны. «На задворках школы, в осенней грязи, увидел камень с разбитой мемориальной табличкой. "На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны". Глава района посчитал, что это "просто камень". А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен»,— сообщил губернатор Самарской области.

Юрий Жидков возглавил Кинельский район в октябре 2020 года, когда губернатором Самарской области был Дмитрий Азаров. Господин Жидков победил по итогам конкурса, его кандидатуру депутаты районного собрания поддержали единогласно. Полномочия главы района истекали в конце октября 2025-го. По данным рейтинга минэкономразвития региона, в 2024 году Кинельский район занял лидирующие позиции по таким экономическим показателям, как среднемесячная заработная плата, индекс промышленного производства и инвестициям в основной капитал на душу населения. Кроме того, район лидирует по производству сельхозпродукции и по урожайности зерновых и зернобобовых.

В своем Telegram-канале после инцидента Юрий Жидков пояснил, что к участникам войны относится «с глубоким почтением», обелиск, на месте которого сначала находился камень, был «планово возведен в 2022 году». «После открытия обелиска местные жители решили сохранить этот камень и перенесли его на территорию школы»,— написал чиновник в своем Telegram-канале.

На следующий день после визита в Кинельский район Вячеслав Федорищев извинился перед жителями региона за то, в какой форме сделал нашумевшее заявление. Вчера, 6 ноября, на форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре Вячеслав Федорищев рассказал журналисту Александру Юнашеву, что форма увольнения главы Кинельского района не обсуждалась на федеральном уровне. Глава региона уточнил, что «тема не попадала в периметр рабочего обсуждения» с помощником президента Алексеем Дюминым, который прибыл в Самару вместе с Владимиром Путиным.

Нового и.о. главы района губернатор до сих пор публично не представил. Администрацией Кинельского района временно руководит первый заместитель Юрия Жидкова — Дмитрий Григошкин. 23 октября Собрание представителей Кинельского района объявило повторный конкурс «по отбору кандидатур на должность главы муниципального района Кинельский». Первый конкурс признан несостоявшимся. Прием документов от кандидатов продлится до 16 ноября. При этом в требованиях не указывается, что кандидат должен иметь высшее образование или опыт муниципальной службы.

По мнению политолога Константина Калачева, если высшее образование и определенный стаж работы не требуют, «значит очередь желающих не стоит». Налицо кадровый кризис в отдельно взятом муниципалитете, отметил политолог и добавил, что с учетом обстоятельств увольнения предыдущего главы несостоявшийся первый конкурс можно считать проявлением солидарности. По словам доктора социологических наук Владимира Звоновского, потенциальные кандидаты понимают, что особого смысла работать на этой должности нет, и речь не только о ситуации в Кинельском районе». «А те, кто их назначает, пытается удерживать хотя бы минимальный уровень компетенций»,— говорит Владимир Звоновский.

Отставка главы Кинельского района в неприличной форме — не первый эксцентричный поступок или высказывание Вячеслава Федорищева. В сентябре он неожиданно вступил в заочную перепалку между певцом Егором Кридом и общественницей Екатериной Мизулиной на стороне последней. Позже губернатор намекнул главе ОПГ «Сиротинские» Игорю Сиротенко, что авторитет может оплатить жилье детям-сиротам из Самарской области. В регионе, по словам губернатора, 4,5 тыс. сирот нуждаются в получении жилья, и у властей есть план по ликвидации этой очереди в течение трех лет. На эти цели потребуется 25 млрд руб., при этом, по информации главы региона, суммарный доход от похоронного бизнеса ОПГ «Сиротинские» составил примерно такую же сумму за пять лет. В начале октября Вячеслав Федорищев пригрозил распустить областной парламент после того, как депутаты несколько раз не могли собраться на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть предложенные губернатором поправки в местное законодательство, касающиеся новой структуры правительства региона.

Сабрина Самедова