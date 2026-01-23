На пост главы председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга, с большой долей вероятности, может быть назначен руководитель СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин, сообщили «Ъ Северо-Запад» два источника, знакомые с ситуацией. После перехода экс-председателя комтранса Валентина Енокаева на работу в «Яндекс» (именно эта компания указана на странице господина Енокаева в одной из соцсетей), его место в статусе врио отошло первому зампреду ведомства Дмитрию Ваньчкову. Также претендентом на пост главы комтранса источник «Ъ Северо-Запад» в Смольном называют заместителя руководителя администрации губернатора Илью Ткачева.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин

Господин Минкин не подтвердил, но и не опроверг данную информацию. Вот какой непродолжительный диалог состоялся у главы «Горэлектротранса» с корреспондентом «Ъ Северо-Запад»:

— Денис Юрьевич, несколько источников, знакомых с ситуацией, сообщили нашему изданию о том, что вы являетесь главным претендентом на пост главы комтранса и в скором времени можете сменить место работы. Могли бы подтвердить эту информацию?

— В скором времени я займу пост главного редактора вашего издания. Об этом мне сообщили пять источников.

— Замечательная шутка!

— Мне нечего вам сказать.

В городском комитете по транспорту «Ъ Северо-Запад» сообщили, что пока не обладают информацией о том, кто станет новым главой ведомства и когда это произойдет.

Денис Минкин начал карьеру в 1988 году в НИИ вооружений ВМФ на должности младшего научного сотрудника, затем стал начальником лаборатории. С 1993 по 2003 год господин Минкин работал в группе компаний «Девиз» в должности генерального директора. С 2003 по 2005 год занимал пост гендиректора ЗАО «Нево Табак», в 2005–2006 годах — аналогичный пост в ЗАО «Компания Музей», где впоследствии был и председателем совета директоров.

Также с 2006 года по 2007 год Денис Минкин возглавлял совет директоров ООО «Типографский комплекс "Девиз"». С 2008 года является профессором Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. В 2015 году назначен на пост директора Петербургского института ядерной физики им. Б. П. Константинова (ПИЯФ).

До октября 2015 года занимал должность директора департамента специальных проектов НИЦ «Курчатовский институт». В 2017–2018 годах — директор Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». С 13 марта 2020 года господин Минкин назначен исполняющим обязанности директора СПб ГУП «Горэлектротранс». С 19 мая 2020 года стал директором этого предприятия.

Экс-глава комитета по транспорту Валентин Енокаев, который возглавлял городской комтранс с сентября 2022 года, по данным СМИ, перешел в структуры «Яндекс». Именно эта компания сейчас указана в разделе «место работы» на странице господина Енокаева в одной из популярных социальных сетей. В пресс-службе комитета по транспорту уход господина Енокаева не прокомментировали. Сам господин Енокаев не стал говорить с корреспондентом «Ъ Северо-Запад» по телефону. В «Яндексе» ранее также не стали говорить о переходе чиновника в компанию.

Эксперты называли Валентина Енокаева достаточно компетентным человеком, действовавшим на посту главы комтранса «в тех рамках, в которых он мог». Среди положительных изменений во время его председательства они отмечали организацию платных парковок. Аналитики также отмечали, что транспортная сфера переживает непростые времена, а проблемы наслаиваются одна на другую, поэтому уход господина Енокаева с должности можно расценивать как понятный и своевременный.

Владимир Колодчук