В подмосковном Минздраве рассказали о состоянии россиян с оспой обезьян

Состояние россиянина, заболевшего оспой обезьян, оценивается как средней степени тяжести. Контактировавший с ним — в удовлетворительном состоянии, рассказал ТАСС зампред правительства—министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

По словам министра, оба пациента находятся в инфекционном отделении домодедовской больницы. «В настоящий момент клинических проявлений болезни не зафиксировано»,— сказал господин Забелин.

Человек может заразиться оспой обезьян при контакте с дикими животными, употреблении необработанного мяса и субпродуктов, при контакте с кожей больного или загрязненными предметами. Среди симптомов — лихорадка, головная боль, боль в мышцах, высыпания на коже, увеличение лимфатических узлов.

1 февраля у одного из госпитализированных в Домодедовскую больницу пациентов подтвердилась оспа обезьян. Его состояние оценивали как удовлетворительное. Сегодня в Подмосковье был госпитализирован второй пациент с подозрением на оспу обезьян.

В октябре 2025 года в Намибии была объявлена вспышка оспы обезьян. Роспотребнадзор говорил, что только 15% случаев оспы обезьян в Африке подтверждены лабораторно из-за недостатка инструментов лабораторной диагностики.