Песков назвал Ельцина неотъемлемой частью истории России

В России бережно хранят память о первом президенте страны Борисе Ельцине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал господина Ельцина «неотъемлемой частью истории» России.

«В частности, вчера президент России Путин по телефону разговаривал по случаю этой даты (95-летие со дня рождения Бориса Ельцина.— "Ъ") с Наиной Иосифовной Ельциной»,— напомнил господин Песков во время пресс-колла.

12 июня 1991 года Борис Ельцин всенародным голосованием был избран президентом России (РСФСР). В 1996 году переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года господин Ельцин досрочно покинул пост. Умер 23 апреля 2007 года в возрасте 76 лет.