Песков назвал Ельцина неотъемлемой частью истории России

В России бережно хранят память о первом президенте страны Борисе Ельцине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал господина Ельцина «неотъемлемой частью истории» России.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В частности, вчера президент России Путин по телефону разговаривал по случаю этой даты (95-летие со дня рождения Бориса Ельцина.— "Ъ") с Наиной Иосифовной Ельциной»,— напомнил господин Песков во время пресс-колла.

12 июня 1991 года Борис Ельцин всенародным голосованием был избран президентом России (РСФСР). В 1996 году переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года господин Ельцин досрочно покинул пост. Умер 23 апреля 2007 года в возрасте 76 лет.

Жизнь первой леди России Наины Ельциной

Анастасия Иосифовна Ельцина родилась 14 марта 1932 года в Оренбургской области в семье железнодорожника. Наина (так девочку называли родные) была старшей из шестерых детей. В 25 лет официально сменила имя. В 1955 году закончила Уральский политехнический институт, где познакомилась со своим будущим мужем Борисом Ельциным (на фото). Через год они поженились. В их семье родилось две дочери: Елена и Татьяна

Фото: ТАСС

Около 25 лет Наина Ельцина работала в Государственном проектном институте по изысканиям и проектированию наружных водопроводов, канализации и гидротехнических сооружений «Водоканалпроект» в Свердловске. В 1985 году вся семья Ельциных переехала в Москву
На фото (слева направо): Наина Ельцина, 42-й президент США Билл Клинтон, президент России Борис Ельцин и супруга президента США Хиллари Клинтон в 1997 году

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

«Я никогда не чувствовала себя женой президента. Я чувствовала себя женой Бориса Николаевича. Конечно, я нормальный человек, вся страна в 1990-е была пронизана политикой, в каждой семье спорили по самым разным вопросам: и про приватизацию, и про захоронение Ленина — обо всем, и у меня было свое мнение по многим вопросам. Но я считала, что как-то его высказывать я не имею права. Считала, достаточно было того, что политик у нас в семье Борис Николаевич»
На фото: супруга премьер-министра Канады Мила Малруни (слева) и супруга президента России Наина Ельцина в 1993 году

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

Как первая леди Наина Ельцина сопровождала мужа в его визитах в школы и больницы по России и по всему миру
На фото: Наина Ельцина (справа) и супруга президента США Джорджа Буша-старшего Барбара (слева) готовят обед для детей-сирот из приюта в США в 1992 году

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

«Когда Наина едет в детский дом, или в детскую лечебницу, или в больницу к любимой актрисе, она никогда никому об этом не рассказывает. Она искренне считает... добрые дела своим частным делом», — писал Борис Ельцин в книге «Президентский марафон»
На фото: Наина Ельцина в Центральном НИИ стоматологии в 1993 году

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

За свою общественную и благотворительную деятельность Наина Ельцина в 1999 году была удостоена международной премии «Оливер» Фонда международной помощи ребенку «Фрэнк» в номинации «За гуманизм сердца». В 2006 году бывшая первая леди была награждена национальной премией «Олимпия» в номинации «Честь и достоинство»

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

«Наше поколение большую часть своей жизни прожило во лжи. Та история, которой нас учили, была, как оказалось, мало похожа на реальную. Только узнали мы об этом очень поздно, в конце 1980-х, в 1990-е. Мне бы очень хотелось, чтобы у внуков и правнуков все было по-другому»

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

Известно увлечение Наины Ельциной кулинарией. Первый президент России любил торт «Поцелуй негра», рецепт которого появился в семье Наины Ельциной более 40 лет назад: «Этот торт всегда пекла только я. Не получается ни у кого»
На фото: Наина Ельцина (слева) пробует каравай на церемонии открытия российско-белорусской выставки «Современное медицинское оборудование» в 1995 году

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

«Семейная жизнь — это искусство. Надо обладать огромной дипломатией, чтобы не допускать конфликтов»
Сейчас у Наины Ельциной три внука, три внучки и пять правнуков
На фото: Наина Ельцина держит грудного ребенка во время посещения пермского детского восстановительно-реабилитационного центра, 1996 год

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

«Я не воцерковленный человек. Но с верой к Богу прожила всю жизнь и живу сейчас. У меня в доме иконы. Перед сном я молюсь»
На фото: Наина Ельцина (справа) и настоятельница Толгского женского монастыря матушка Варвара в Ярославле

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Наина Ельцина не скрывала своей радости, когда ее муж решил оставить пост президента России. В многочисленных интервью она говорила, что узнала об этом решении только 31 декабря 1999 года, перед записью новогоднего обращения Бориса Ельцина к россиянам

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

«Борис ни с кем не обсуждал кандидатуру Путина в качестве преемника. Это было его личным решением. После смерти Бориса пошли разговоры о том, что Путин якобы дал ему и нашей семье какие-то гарантии неприкосновенности. Это, конечно, полный бред»
На фото: президент Владимир Путин (слева) и Борис Ельцин (справа) с супругой Наиной на Красной площади в День России в 2004 году

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

«Я не люблю публичности, не люблю давать интервью, но как-то так сложилось после ухода Бориса Николаевича, я стала соглашаться на интервью, рассказывать о нашей жизни. Это мой долг перед мужем»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Донской

После смерти первого президента России в 2007 году Наина Ельцина хранит его память, активно участвует в мероприятиях, посвященных 1990-м и ее мужу. Она входит в попечительский совет Президентского центра Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге
На фото: открытие именной доски Бориса Ельцина, связанное с присвоением Уральскому государственному техническому университету имени первого президента России в 2008 году

Фото: Коммерсантъ / Павел Лисицын

«Я очень люблю свою страну, никогда не скажу “в этой стране”. Это моя страна. Она в советское время была моей страной, и сейчас это моя страна, моя земля»
На фото: Наина Ельцина и председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева (справа), 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

«Это была жизнь, наполненная им, у всех — у меня, детей, внуков»
На фото: дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева (слева) и его вдова Наина Ельцина на церемонии открытия Ельцин-центра в Екатеринбурге в 2015 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

