Путин позвонил Наине Ельциной

Президент России Владимир Путин в день 95-летия со дня рождения первого президента РФ Бориса Ельцина позвонил его вдове Наине Ельциной. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина и президент Владимир Путин (2017 год)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«По случаю годовщины со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина президент России сегодня позвонил Наине Иосифовне Ельциной», — сообщил Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Свердловской области. 12 июня 1991 года всенародным голосованием Ельцин был избран президентом России (РСФСР). В 1996 году переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года Борис Ельцин досрочно покинул пост. Умер 23 апреля 2007 года.