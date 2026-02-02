По делу о похищении подростка в Красноярске задержан 22-летний тюменец

В Красноярске задержан 22-летний житель Тюменской области по делу о фиктивном похищении сына красноярского бизнесмена, сообщили в СКР. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным следствия, 21 января он прилетел в Красноярск из Сургута, чтобы передать денежные средства, полученные еще одной фигуранткой от несовершеннолетнего. Вечером 22 января у одного из ресторанов фигурант забрал рюкзак у сообщницы, после чего оставил его на улице в указанном месте. 24 января он покинул город на такси и ждал дальнейших указаний от кураторов.

В рамках уголовного дела продолжаются следственные и оперативно-розыскные действия с целью выявления иных лиц, причастных к преступлению.

Напомним, вечером 22 января отец подростка, вернувшись домой, не обнаружил 14-летнего сына и около 2,5 млн руб. в различной валюте, хранившихся в сейфах. По данным с камер, ребенок ушел из дома в неизвестном направлении вместе с незнакомым человеком в капюшоне. Позже отец мальчика заявил, что с ним связались похитители и потребовали выкуп в $350 тыс.

24 января пропавший был найден в компании с жительницей Сургута в арендованной квартире. Часть денег — 31 тыс. руб. — она оставила себе, остальное передала неизвестному мужчине у ресторана «Север» на улице Ленина. Как ранее писал «Ъ-Урал», 25 января суд Красноярска арестовал ее до 22 марта, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Полина Бабинцева