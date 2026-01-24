Задержана 18-летняя жительница Сургута, подозреваемая в похищении подростка

В Красноярске задержана 18-летняя жительница Сургута (ХМАО-Югра) по подозрению в похищении подростка и мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в СКР. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Следственный комитет Российской Федерации Фото: Следственный комитет Российской Федерации

По данным следствия, 21 января 2026 года девушка прибыла в Красноярск, действуя сообща с мошенниками. На следующий день она пришла по месту жительства подростка, где вместе с ними взломала сейфы и похитила 3 млн руб. Часть средств она передала соучастникам, остальное оставила себе. После этого она вместе с ребенком пошла в арендованную неизвестными лицами квартиру и ждали дальнейших указаний.

Как писал «Ъ», о пропаже подростка в полицию заявил его отец вечером 22 января. По данным с камер, ребенок ушел из дома в неизвестном направлении вместе с незнакомым человеком в капюшоне. Позже отец мальчика заявил, что с ним связались похитители и потребовали выкуп в $350 тыс. Сообщалось, что «похититель» связывался с отцом ребенка и отправлял ему видеообращение от сына. Тот просил выполнить все требования злоумышленника.

24 января 2026 года следователи совместно с сотрудниками полиции установили местонахождение задержанной и подростка в одной из квартир города. Девушка была задержана, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ведутся следственные и оперативно-розыскные действия с целью выявления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлению против несовершеннолетнего. Уголовное дело расследуется следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.