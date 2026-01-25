Суд арестовал 18-летнюю жительницу Сургута по делу о похищении подростка

Центральным районным судом Красноярска по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 18-летней жительницы Сургута, подозреваемой в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. По данным ГСУ СКР по Красноярскому краю, девушку отправили в СИЗО на срок до 22 марта 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Красноярского края Фото: прокуратура Красноярского края

По данным региональной прокуратуры, в январе неизвестные, действуя по сговору, связались с 14-летним жителем Красноярска через интернет и мобильную связь. Они ввели подростка в заблуждение, убедив, что он помогает родным. Подросток сообщил, что в доме хранятся крупные суммы денег и ценные вещи. Организаторы преступления направили в Красноярск 18-летнюю студентку из Сургута, которая приехала для передачи похищенного.

Вместе с подростком девушка вскрыла сейфы с помощью дисковой пилы и кувалды, похитив наличные в рублях, долларах и евро на сумму не менее 2,5 млн руб. Часть денег — 31 тыс. руб. — она оставила себе, остальное передала неизвестному мужчине у ресторана «Север» на улице Ленина. Сообщалось, что после этого она вместе с ребенком пошла в арендованную неизвестными лицами квартиру и ждала дальнейших указаний. 24 января силовики установили их местонахождение.

Прокурор на заседании подчеркнул, что подозреваемая не имеет жилья в Красноярске и не располагает документом, удостоверяющим личность, что повышает риск скрыться, уничтожить доказательства или оказать давление на свидетелей. Суд согласился с этим аргументом и принял решение о заключении под стражу.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). За это ей грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время правоохранительные органы продолжают розыск других участников преступления и похищенных денежных средств. Расследование ведется в рамках уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.