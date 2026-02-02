Во Владикавказе застройщик обвиняется в обмане дольщиков на 18 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска МВД по Северной Осетии-Алании задержали 34-летнего жителя Владикавказа за мошенничество в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД России.

Мужчина выдавал себя за генерального директора строительной фирмы и с декабря 2022 года по ноябрь 2024 года заключал договоры на возведение модульных домов с восемью жителями республики. Каждый клиент перечислял ему предоплату в 70% от стоимости проекта — около 2,5 млн руб. за дом, — после чего подозреваемый выполнял лишь минимальный объем работ, а затем под разными предлогами останавливал строительство и пропадал.

Общий ущерб от действий застройщика превысил 18 млн руб., подсчитали полицейские. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, которая предусматривает до десяти лет лишения свободы. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу, чтобы предотвратить дальнейшие преступления.

Полицейские продолжают проверку на причастность задержанного к другим аналогичным эпизодам, поскольку схема повторялась в течение двух лет без привлечения внимания. Они также работают над возмещением ущерба потерпевшим, хотя пока возврата средств не произошло. Жертвы — все местные жители — рассчитывали на быстрые модульные дома, популярные в регионе из-за доступности, но остались без жилья и денег.

В Северной Осетии фиксируют рост подобных жалоб на фоне бума загородного жилья после 2022 года. Правоохранители призывают граждан проверять фирмы через реестры и избегать крупных авансов без поэтапной оплаты. Подозреваемый пока не дал признательных показаний, но следствие собрало достаточно улик для передачи дела в суд.

Станислав Маслаков