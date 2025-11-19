ГУАД ожидает заключение экспертизы по Восточному обходу в 2026 году

Получить положительное заключение госэкспертизы по проекту первого этапа Восточного обхода Нижнего Новгорода рассчитывают в первом квартале 2026 года. Об этом сообщили в главном управлении автодорог региона 19 ноября 2025 года.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», контракт на проектирование заключили с АО «Дорожно-строительная компания Автобан» в ноябре 2024 года за 330,3 млн руб. По первоначальным условиям контракта, исполнитель должен сдать проект с положительным заключением экспертизы до конца 2025 года.

В первый этап обхода входит участок от обхода Кстова до улицы Лысогорской в Нижнем Новгороде. Восточный обход в 2025 году вновь вошел в перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. На начало года предполагаемый объем инвестиций в строительство магистрали оценивался в 108,2 млрд руб.

Галина Шамберина