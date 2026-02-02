Минобороны сообщило о взятии села Придорожное в Запорожской области

Подразделения российской группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Придорожное в Запорожской области. Об этом сообщила 2 февраля пресс-служба Минобороны России.

В предыдущий раз оборонное ведомство отчитывалось о продвижении в Запорожской области 31 января — тогда под контроль России перешло село Петровка. 30 января российская армия взяла в регионе населенные пункты Терноватое и Речное. На прошлой неделе глава Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что с начала января российские войска заняли 17 населенных пунктов.