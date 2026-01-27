Герасимов: российские войска в январе заняли 17 населенных пунктов

Российские войска с начала января заняли 17 населенных пунктов. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов во время посещения командного пункта одного из объединений группировки войск «Запад». Его слова приводит пресс-служба Минобороны России.

По словам Валерия Герасимова, под контроль армии России перешло более 500 кв. км территории. Среди занятых населенных пунктов — Николаевка в Запорожской области, Симиновка, Старица, Купянск-Узловой в Харьковской области. В последнем российские войска ведут «проверку и зачистку городских кварталов».

Начальник Генштаба ВС РФ также сообщил, что группировка войск «Север» ведет боевые действия, чтобы расширить полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Воинские части и подразделения 25-й армии «ведут уличные бои» по освобождению Красного Лимана и Ильичевки в ДНР. Господин Герасимов также сообщил о наступлении соединений и воинских частей 20-й армии. Они завершают освобождение населенных пунктов Дробышево, Яровая и Сосновое в ДНР. «Более 90% жилой застройки которых находятся под нашим контролем»,— заявил начальник Генштаба ВС РФ.