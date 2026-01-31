Минобороны сообщило о взятии села Торецкое в ДНР

Армия России взяла под контроль село Торецкое в Донецкой народной республике и село Петровка в Запорожской области. Об этом 31 января сообщила пресс-служба Минобороны.

Торецкое, как отмечается в сообщении, удалось взять под контроль в результате активных действий подразделения группировки войск «Центр». Петровку — в результате действий подразделения группировки войск «Восток».

Торецкое находится примерно в 20 км к югу от Краматорска. Петровка — в 15 км к северу от трассы Мелитополь — Бердянск.