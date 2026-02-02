Медведев назвал территориальный вопрос самым сложным в переговорах по Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и WarGonzo сказал, что на переговорах по урегулированию конфликта на Украине самым сложным остается территориальный вопрос.

«Он действительно существует (территориальный вопрос.—“Ъ”), и он действительно носит самый сложный характер»,— сказал Дмитрий Медведев. По его словам, есть информация о согласовании уже 90-95% вопроса. Однако господин Медведев отметил, что насчет территорий не может быть никакого «арифметического счета».

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не пойдет на компромиссы с Россией по территориальным вопросам. «Мы не отдадим россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя»,— заявлял господин Зеленский. Комментируя это высказывание, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запорожская атомная электростанция уже более двух лет находится под контролем РФ, а по вопросам Донбасса — статистика на фронте говорит сама за себя.