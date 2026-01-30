Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков слышал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что страна не пойдет на компромисс по Донбассу и Запорожской АЭС. По его словам, эти заявления рождают вопрос, не собирается ли Украина «с боями» отбивать станцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Конечно, нужно обратить внимание на то, что Запорожская атомная станция уже более двух лет находится под контролем Российской Федерации»,— добавил господин Песков на брифинге.

По поводу Донбасса представитель президента РФ отметил, что ситуация в зоне боевых действий «говорит сама за себя». «И здесь больше вряд ли стоит что-то добавлять»,— заключил Дмитрий Песков.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение страны отказаться от компромисса по Донецкой и Луганской народным республикам и Запорожской АЭС. Украинскую сторону также не устраивает предложение США о свободной экономической зоне, уточнил господин Зеленский.