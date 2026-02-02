«Хулиган» с Безруковым, «Счастливые дни» с Сухоруковым и экскурсии с Планетариком

В Ярославле в период с 2 по 8 февраля пройдут концерт «Джаз без границ», выступления балета Аллы Духовой и певца Юрия Николаенко, моноспектакль народного артиста РФ Виктора Сухорукова, спектакль «Хулиган. Исповедь» с Сергеем Безруковым. Также в городе отметят День российской науки, начнутся экскурсии с гидом-роботом и состоится матч «Локомотива» со «Спартаком». Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Сергей Безруков во время выступления

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ



Концерты

3 февраля в КЗЦ «Миллениум» балет Аллы Духовой «Todes» представит программу «Превью». Как пояснила госпожа Духова, с помощью шоу авторы хотят показать что может рассказать танец о чувствах и переживаниях человечества. Начало в 19:00, цена билетов — от 1,9 тыс. руб.

5 февраля в «Китайском летчике Джао Да» состоится концерт «Джаз без границ». Прозвучат джазовые и эстрадные хиты в оригинальных аранжировках, премьеры авторской и инструментальная музыки. Исполнители: Диана Кубасова — вокал, Олег Анохин — клавишные, Дмитрий Денисов — контрабас, Сергей Терентьев — барабаны, Илья Ершов — скрипка. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1 тыс. руб.

5 февраля в Ярославской филармонии состоится концерт «Дух ветра» с участием Вячеслава Змеу — музыканта, играющего на флейте Пана, одного из самых древних инструментов. Артист выступит вместе с Ярославским муниципальным оркестром русских народных инструментов «Струны Руси». В программе прозвучат оригинальные авторские сочинения, обработки русских народных песен, переложения классических произведений. Начало в 18:30, цена билетов — от 500 руб.

Певец Юрий Николаенко

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ



6 февраля в «Вознесенском» состоится концерт певца Юрия Николаенко (NЮ). Он известен как автор хитов «Веснушки», «Никто», «Останься», «Ми-6», «Твой поцелуй», «Безумный». Стоимость билета на концерт — от 3,6 тыс. руб., начало в 20:00.

6 февраля в «Китайском летчике Джао Да» прозвучат песни с сольных концертов Виктора Цоя. Зрители увидят ретроспективу концерта «Кино» в мельчайших деталях: все музыканты подобраны по типажу и внешнему сходству, винтажные инструменты полностью соответствуют оригинальным, детально воссозданы костюмы и аксессуары. Стоимость билетов — от 1 тыс. руб., начало в 20:00.

7 февраля в филармонии состоится гала-концерт участников и приглашенных солистов Московского международного фестиваля «Мост Искусств. Россия-Китай». В исполнении участников фестиваля в сопровождении Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра под руководством дирижера Василия Валитова прозвучат произведения Моцарта, Чайковского, Рахманинова и Грига. Символом культурного диалога станет совместное исполнение Концертной симфонии Моцарта для скрипки и альта с оркестром китайским альтистом Чжан Кайлинем и российской скрипачкой Арсенией Сибилевой. Начало в 18:00, цена билетов — 500 руб.

Спектакли

Актер Виктор Сухоруков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ



2 февраля в КЗЦ «Миллениум» состоится моноспектакль актера, народного артиста РФ Виктора Сухорукова. Спектакль «Счастливые дни» — это история жизни автора в воспоминаниях, монолог о призвании, мечтах, любви и благодарности. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1,9 тыс. руб.

5 февраля поклонников Сергея Безрукова ждут в КЗЦ «Миллениум» на спектакле «Хулиган. Исповедь». Актер примерит на себя образ поэта Сергея Есенина. За два часа перед зрителями пронесется вся жизнь прославленного поэта: его мечты и разочарования, метания и душевная боль, любовь, стихи — и трагический финал. Начало в 19:00, цена оставшихся билетов — от 3,8 тыс. руб.

Выставки и встречи

5 февраля Областная библиотека имени Н.А Некрасова отметит День российской науки. В библиотеке на улице Свердлова, 25В мероприятия начнутся в 11:00: в это время в конференц-зале стартует мероприятие «Наука для молодых», на котором студенты Демидовского университета расскажут о специфике своих областей, в выставочном зале пройдет лекция педагога дополнительного образования Дмитрия Цветкова «Как правильно общаться с искусственным интеллектом», а в фойе — интеллектуальные игры. Затем последует квиз «От физики до лирики», нужна предварительная регистрация.

Фото: Музей истории города Ярославля

5 февраля в Музее истории города Ярославля откроется выставка «Почувствуй свет души моей» художника, члена Профессионального союза художников России, члена Международной академии современных искусств Ольги Чуриной. Она стремится изобразить природу в ее истинном, нетронутом виде, в то же время оставляет в своих работах недосказанность, давая зрителю простор для фантазии. На выставке представлено около 50 работ. Стоимость билетов — 70-140 руб.

7 февраля в Центре современного искусства «Дом Муз» пройдет презентация книги члена Союза писателей Москвы Алекандра Антошина «Живой Джаз». Участниками вечера, помимо самого автора, станут основатель коллектива «Майнугин Бэнд» Вадим Майнугин и джазовая певица Ярославля Диана Кубасова. Начало в 17:00, стоимость билетов — от 1,7 тыс. руб.

С 7 февраля в Ярославском планетарии начнут проходить интерактивные экскурсии «Космические истории Планетарика», гидом выступит робот. Он расскажет гостям о полете Валентины Терешковой, о первых искусственных спутниках Земли и межпланетных миссиях. Цена билета — 300 руб.

Планетарик (справа)

Фото: Ярославский планетарий



7 февраля в творческой мастерской Ярославского музея-заповедника пройдет мастер-класс по росписи изразца. Помимо росписи керамической заготовки участники узнают историю этих изделий. Входной билет — 700 руб., начало — в 12:00.

Спорт

4 февраля на «Арене-2000» ярославский «Локомотив» встретится с московским «Спартаком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. В текущем сезоне команды встречались трижды, и во всех матчах победили «железнодорожники». Начало матча в 19:00, цена билетов — от 1,3 тыс. руб.

Кино

Фото: Трейлер фильма «Комментируй это»

В кинотеатрах вышла комедия «Комментируй это». Катя и Иван на грани развода. Они соглашаются поучаствовать в необычной семейной терапии: месяц с ними будет жить Комментатор — человек, проговаривающий все их мысли и чувства. В ролях: Александр Петров, Юлия Хлынина, Тихон Жизневский, Ирина Горбачева, Егор Корешков м другие.

Также в кинотеатрах начали показывать драму «Золотой дубль». Легендарный спартаковец Никита Симонян становится тренером ереванского «Арарата» и ставит перед собой невыполнимую задачу: нацеливается на «золотой дубль» — медаль чемпионата и победу в Кубке СССР — но команда не принимает нового тренера, а главный противник готов на все ради победы. В ролях: Егор Бероев, Ксения Алферова, Софья Донианц, Сергей Шакуров, Сергей Газаров и другие.

Подготовила Алла Чижова