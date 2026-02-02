«Нижний экспо» включили в перечень планируемых концессий на 2026 год

Многофункциональный комплекс «Нижний Экспо» в Нижнем Новгороде вошел в перечень объектов, в отношении которых правительство Нижегородской области планирует заключить концессионное соглашение в 2026 году. Стоимость строительства оценена в 41,2 млрд руб., указано в документах регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минград Нижегородской области Фото: Минград Нижегородской области

Площадь комплекса зданий конгрессно-выставочного центра с гостиницей составит 103,65 тыс. кв. м. Строить «Нижний экспо» будут около аэропорта. Предположительный срок создания объекта — 3,5 года.

Добавим, включение объекта в перечень не означает, что соглашение обязательно заключат в текущем году.

Как писал «Ъ-Приволжье», в июне 2025 года АО «Международный аэропорт Нижний Новгород» (МАНН, входит в «Аэропорты регионов») получило разрешение на подготовку проекта планировки и межевания территории для размещения конгресс-центра. В том же месяце региональное правительство заключило с «УК «Аэропорты регионов» соглашение для создания «Нижний экспо». На тот момент объем инвестиций предварительно оценивали в 18 млрд руб.

Галина Шамберина