Прокуратура Башкирии намерена взыскать более 34 млн рублей с экс-главы Ижевска

Прокуратура Башкирии поддержала гражданский иск о взыскании не менее 34,2 млн руб. с бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии

Об этом стало известно в ходе прений 28-29 января, где стороны представили свои позиции. Гособвинитель поддержал обвинение в полном объеме, предложив признать Олега Бекмеметьева виновным и назначить ему шесть лет лишения свободы в колонии общего режима и лишить права занимать должности на госслужбе на срок 3 года.

По уголовному делу также проходят бывший прокурор Октябрьского района Ижевска Николай Пушин и фактический руководитель застройщика «Ухтомского один» Олег Бушмакин. Им инкриминируется подстрекательство и пособничество соответственно (ст. 285 УК). Гособвинитель предложил среди прочего назначить им по три года лишения свободы в колонии общего режима, а также лишить Николая Пушина чина «старший советник юстиции».

Помимо 34,2 млн руб. по гражданскому иску планируется взыскать еще 4,4 млн руб. солидарно с Бекмеметьева, Пушина и Бушмакина.

Защитники и обвиняемые заявили о невиновности, назвав соглашение между администрацией города и «Ухтомского один» о перераспределении земельных участков законным, а также то, что действия подсудимых не привели к причинению ущерба бюджету города.

Судебные прения продолжатся 5 февраля. Тогда выступят Олег Бекмеметьев и его защитник, запланировано последнее слово обвиняемых.

Напомним, следствие считает, что в 2021 году Олег Бекмеметьев передал муниципальный земельный участок в собственность застройщика «Ухтомского один» без проведения торгов по заниженной стоимости. Николай Пушин тогда «оказал содействие в форме бездействия по службе», не принимая мер реагирования на нарушения законодательства о земле при передаче муниципального участка.

Олег Бекмеметьев был задержан в июле 2023 года. Сейчас бывший мэр находится в СИЗО города Дюртюли. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что во время предварительного следствия по уголовному делу было допрошено более 250 свидетелей.

Анастасия Лопатина