Последнее слово экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева отложили на 5 февраля

Выступление на прениях и последнее слово бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ст. 285 УК), Нефтекамский горсуд Башкирии отложил на 5 февраля. Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сегодня в прениях, без последнего слова, выступили обвиняемые бывший прокурор Октябрьского района Ижевска Николай Пушин, фактический руководитель застройщика «Ухтомского один» Олег Бушмакин и их защитники. Им инкриминируется подстрекательство и пособничество соответственно (ст. 285 УК). Кроме того, выступил защитник Олега Бекмеметьева. Свою вину подсудимые не признают.

Прения сторон начались еще вчера. На них выступил прокурор. Для бывшего мэра столицы Удмуртии он запросил шесть лет лишения свободы, для предполагаемых соучастников — по три года.

Напомним, следствие считает, что в 2021 году Олег Бекмеметьев передал муниципальный земельный участок в собственность застройщика «Ухтомского один» без проведения торгов по заниженной стоимости. Николай Пушин тогда «оказал содействие в форме бездействия по службе», не принимая мер реагирования на нарушения законодательства о земле при передаче муниципального участка.

Из обвинительного заключения следует, что действия фигурантов принесли городу ущерб свыше 4 млн руб. Кроме того, Олега Бекмеметьева обвинили в том, что он незаконно содействовал «заключению договора аренды на земельные участки коммерческим структурам», чем нанес ущерб муниципалитету на 34 млн руб.

Олег Бекмеметьев был задержан в июле 2023 года. Сейчас бывший мэр находится в СИЗО города Дюртюли. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что во время предварительного следствия по уголовному делу было допрошено более 250 свидетелей.