Бывший глава Ижевска Олег Бекмеметьев выступит на прениях сегодня утром

В Нефтекамском горсуде Башкирии продолжатся прения по уголовному делу бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ст. 285 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Заседание пройдет сегодня в 10:30, на нем выступят защитники и обвиняемые. Помимо Олега Бекмеметьева на скамейке подсудимых находятся бывший прокурор Октябрьского района Ижевска Николай Пушин и фактический руководитель застройщика «Ухтомского один» Олег Бушмакин.

Прения сторон начались еще вчера. На них выступил прокурор. Для бывшего мэра столицы Удмуртии он запросил шесть лет лишения свободы, для предполагаемых соучастников — по три года. Свою вину подсудимые не признают.

Напомним, следствие считает, что в 2021 году Олег Бекмеметьев передал муниципальный земельный участок в собственность застройщика «Ухтомского один» без проведения торгов по заниженной стоимости. Николай Пушин тогда «оказал содействие в форме бездействия по службе», не принимая мер реагирования на нарушения законодательства о земле при передаче муниципального участка.

Из обвинительного заключения следует, что действия фигурантов принесли городу ущерб свыше 4 млн руб. Кроме того, Олега Бекмеметьева обвинили в том, что он незаконно содействовал «заключению договора аренды на земельные участки коммерческим структурам», чем нанес ущерб муниципалитету на 34 млн руб.

Олег Бекмеметьев был задержан в июле 2023 года. Сейчас бывший мэр находится в СИЗО города Дюртюли. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что во время предварительного следствия по уголовному делу было допрошено более 250 свидетелей.