Глава Башкирии попросил чиновников быть внимательнее при выдаче жилья льготникам

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал «неприятной для ряда муниципалитетов» тему обеспечения жильем детей-сирот и семей с детьми-инвалидами и попросил глав районов и городов очень внимательно относиться к проблеме выдачи помещений, неприспособленных к проживанию.

Кроме того, руководитель республики, высказываясь на совещании правительства, упомянул уголовные дела и внимание прокуратуры к ситуации. По его мнению, проблема обеспечения жильем льготников решается «не должным образом».

В числе ответственных за вопрос Радий Хабиров назначил исполняющую обязанности министра финансов Светлану Малинскую и вице-премьера Рустема Газизова, курирующего, в том числе, строительную отрасль.

В ноябре прошлого года руководитель Следственного комитета России (СКР) обратил внимание на уголовное дело по признакам халатности из-за непригодных условий для проживания льготников в Туймазах. В декабре стало известно о жалобе к главе СКР многодетной семьи из Давлекановского района. В 2024 году Центральный аппарат СКР взял на контроль дело о выдаче жилья без инфраструктуры матери-одиночки из Туймазов.

Идэль Гумеров