Главе СКР доложат о ситуации с непригодным жильем многодетной семьи в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе управления СКР по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить по уголовному делу о нарушении жилищных прав многодетной семьи в селе Комсомольском.

Жительница села обратилась в Информационный центр СКР с жалобой. По ее словам, многоквартирный дом на Малой Овражной улице 1959 года постройки признан аварийным в 2017 году. Он находится в непригодном для жилья состоянии: разрушаются несущие конструкции, напольные и потолочные перекрытия, в стенах трещины, нет центрального отопления. Повышенная влажность в комнатах негативно сказывается на здоровье детей, отметила жительница села. В результате семья вынуждена арендовать квартиру.

Ранее глава СКР ставил эту ситуацию на контроль, было возбуждено уголовное дело, но затем отменено постановление о его возбуждении. Сейчас дело возбудили повторно.

