Глава СКР Бастрыкин ждет доклад о непригодном жилье в Туймазах

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам халатности (ст. 293 УК РФ).

В социальных сетях размещено обращение жителей Туймазов к Александру Бастрыкину, сообщает Информационный центр СКР. По словам заявителей, они проживают в маневренном жилищном фонде для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Условия проживания не соответствуют санитарным и другим нормам, в доме нет горячего водоснабжения.

Майя Иванова