Кассация экс-главы ГИБДД Ставрополья назначена на 24 февраля

Пятый кассационный суд 24 февраля рассмотрит жалобу защиты Алексея Сафонова, бывшего начальника УГИБДД по Ставропольскому краю, на приговор Черкесского городского суда и апелляционное определение Верховного суда Карачаево-Черкесии. Адвокат Александр Дудин сообщил ТАСС, что суд назначил заседание на эту дату для проверки вердикта, оставившего в силе 20 лет колонии строгого режима, штраф 100 млн руб. и конфискацию имущества на 21,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Черкесский городской суд 12 мая 2025 года признал Сафонова виновным по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), ч. 5 и 6 ст. 290 (получение особо крупных взяток) и ч. 1 ст. 285 (злоупотребление полномочиями). Следствие установило: с 2013 по 2021 год Сафонов возглавил группу из сотрудников ГИБДД и местных жителей, которая взяла 101 взятку на 21,8 млн руб. от водителей грузовиков с зерном и другими грузами. Деньги платили за пропуск нарушений ПДД и беспрепятственный проезд по краю; один пропуск стоил около 10 тыс. руб.

Гособвинение требовало 24 года лишения свободы, но суд назначил 20 лет с лишением звания полковника полиции и запретом на 12 лет занимать посты в органах власти и силовых структурах. 25 августа 2025 года Верховный суд КЧР оставил приговор почти без изменений, добавив лишь запрет на должности в госструктурах и саморегулируемых организациях. Алексей Сафонов последовательно отрицает вину: в прениях он 15 часов разбирал эпизоды, указывал на противоречия и оговоры соучастника Александра Аржанухина.

Защита сразу объявила об апелляции, а в октябре 2025 года подала кассацию в Пятый кассационный суд в Пятигорске. Алексей Сафонов известен как «гаишник с золотым унитазом»: его особняк под Ставрополем, оформленный на сожительницу Елену Псел, Генпрокуратура в 2021 году оценила в 150 млн руб. вместе с другим имуществом. Как ранее писал Ъ-Кавказ, 27 января 2026 года выставили на торги этот дом с начальной ценой 9 млн руб. (шаг аукциона — 90,1 тыс., задаток — 1,3 млн).

Станислав Маслаков