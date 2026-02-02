Число погибших при пожаре на ТЭЦ в Хабаровске выросло до трех

В больнице умер пострадавший при пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске, заявила представитель краевого Минздрава Елена Головина. Общее число жертв ЧП выросло до трех человек.

«Он умер 1 февраля. Врачи сделали все для спасения жизни, но у пострадавшего был 100% ожог тела»,— рассказала «РИА Новости» госпожа Головина.

Пожар произошел 29 января. Погибли двое рабочих подрядной организации, еще один пострадал. По предварительной информации, на кровле ТЭЦ проводились ремонтные работы. СКР возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 3 ст. 217 УК РФ), хабаровская прокуратура проводит проверку.