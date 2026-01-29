РЕН ТВ: при пожаре на ТЭЦ в Хабаровске погиб человек

Один человек погиб при пожаре на территории ТЭЦ-3 в Хабаровске, сообщает РЕН ТВ. По информации канала, возгорание произошло на крыше одного из корпусов. Еще один человек пострадал.

В МЧС Хабаровского края подтвердили информацию о пожаре. По предварительным данным, причиной возгорания могли стать проводившиеся на кровле ремонтные работы. На месте работают 32 человека и 12 единиц техники.

Происшествие на работу предприятия не повлияло, добавили в МЧС.